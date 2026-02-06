L’autrice Nadeesha Uyangoda torna in libreria con il suo nuovo romanzo, “Acqua sporca”. La scrittrice, nota per le sue storie intense, affronta ancora una volta temi che coinvolgono la società e le relazioni umane. Il libro è già disponibile nelle librerie, e molti lettori sono curiosi di scoprire cosa ha scritto questa volta.

L’ultimo libro di Nadeesha Uyangoda, intitolato “Acqua sporca” Servizio di Marino Galdiero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - “Acqua Sporca” l’ultimo libro di Nadeesha Uyangoda

Approfondimenti su Nadeesha Uyangoda

Cinque teneri cuccioli di cane, abbandonati in un magazzino sporco e trascurato, hanno rischiato di perdere la vita tra immondizia e condizioni igieniche precarie.

Una pozza di acqua sporca e maleodorante si trova nel cuore del centro storico di Como.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

“Acqua Sporca” l'ultimo libro di Nadeesha Uyangoda

Ultime notizie su Nadeesha Uyangoda

Argomenti discussi: Acqua sporca e maleodorante in pieno centro storico: la foto-segnalazione; Se l’ipertensione viene dall’acqua che bevi: gli effetti quando il contenuto di sale cresce; Due cani in catene e acqua sporca a Manta: appello urgente per adozione e maggiore vigilanza; Teano, acqua sporca dai rubinetti: proteste, divieto e polemiche.

Due cani in catene e acqua sporca a Manta: appello urgente per adozione e maggiore vigilanzaCUNEO – A Manta, un amstaff e un meticcio sono stati trovati legati a un metro di catena, senza possibilità di movimento e con acqua sporca, all’interno di un recinto familiare. La scoperta è stata ef ... quotidianopiemontese.it

Due cani legati alla catena e lasciati in un recinto con acqua sporca: la denuncia a MantaA portare l’attenzione sul caso le guardie zoofile di Stop Animal Crimes. Gli animali sono di proprietà di una famiglia del posto ... cuneodice.it

Domenica 8 febbraio 2026 Ore 18:00 BERTUCCIA E I SIGNORI DEL FANGO di e con FABRIZIO PUGLIESE Teatro Alcanices – Ginosa Bertuccia non ama lavorare, non ama fare domande e soprattutto non ama sporcarsi le mani. Ma quando l’acqua si am facebook