Acqua sporca e maleodorante in pieno centro storico | la foto-segnalazione

Una pozza di acqua sporca e maleodorante si trova nel cuore del centro storico di Como. La foto segnalazione mostra chiaramente che il problema riguarda una zona molto frequentata, dove turisti e residenti passano spesso. La presenza di acqua torbida e con cattivo odore crea disagio tra chi vive e lavora in quella parte della città. La situazione si protrae da giorni, senza che siano stati presi provvedimenti concreti. La gente si chiede quando arriveranno interventi per risolvere il problema.

Acqua sporca, dall'aspetto torbido e con un odore sgradevole, in uno dei punti più frequentati del centro storico di Como. È la segnalazione arrivata alla redazione nella mattinata di venerdì 31 gennaio 2026, corredata da una foto scattata da un lettore in via Boldoni.

