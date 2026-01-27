Acqua e alluvioni | protocollo Regione Toscana Autorità di bacino e Consorzi Gaia Checcucci | Passo storico

La gestione delle risorse idriche e la prevenzione del rischio idrogeologico sono priorità fondamentali per la tutela del territorio. La Regione Toscana ha implementato un protocollo condiviso tra Autorità di bacino e Consorzi, segnando un passo importante nella salvaguardia del suolo e nella gestione delle alluvioni. Questo approccio mira a rafforzare la sicurezza e la resilienza del paesaggio locale.

