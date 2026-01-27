Acqua e alluvioni | protocollo Regione Toscana Autorità di bacino e Consorzi Gaia Checcucci | Passo storico
La gestione delle risorse idriche e la prevenzione del rischio idrogeologico sono priorità fondamentali per la tutela del territorio. La Regione Toscana ha implementato un protocollo condiviso tra Autorità di bacino e Consorzi, segnando un passo importante nella salvaguardia del suolo e nella gestione delle alluvioni. Questo approccio mira a rafforzare la sicurezza e la resilienza del paesaggio locale.
Salvaguardia del suolo, gestione e mitigazione del rischio idrogeologico e tutela e gestione della risorsa idrica. Queste sono le principali attività che riguardano il protocollo d’intesa siglato oggi a Firenze nella sede della Giunta regionale a Palazzo Strozzi Sacrati fra l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale, i rappresentanti nazionali e regionali dell’Anbi (l’Associazione Consorzi di Gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue) e la Regione Toscana, alla presenza del presidente Giani e del sottosegretario alla presidenza Bernard Dika L'articolo Acqua e alluvioni: protocollo Regione Toscana Autorità di bacino e Consorzi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
