accordo tra inps e procura di milano la politica che si fa supplire

Questa settimana l’Inps ha siglato un accordo con la procura di Milano. L’obiettivo è creare un sistema per scambiare dati in modo più rapido e strutturato. L’intesa permette alle due istituzioni di collaborare più strettamente, facilitando le indagini e migliorando le procedure amministrative. La firma arriva in un momento in cui la digitalizzazione della pubblica amministrazione diventa sempre più importante.

Fisco, industria e pensioni. Il governo si è mosso tanto, ma l'economia è rimasta ferma In questi giorni l’Inps ha firmato con la procura di Milano una convenzione per la fornitura strutturata di dati. Prevede una collaborazione stabile per lo scambio di informazioni amministrative utili a contrastare irregolarità contributive, lavoro nero e frodi previdenziali. Rispetto al passato cambia un aspetto rilevante: non si tratta più di richieste episodiche o di cooperazioni informali, ma di un canale permanente, digitalizzato e tracciabile, che consente alla magistratura di intervenire in modo più rapido e mirato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

La Procura di Milano e l'Inps hanno firmato il primo protocollo in Italia contro il caporalato.

L’Inps e la Procura della Repubblica hanno firmato un accordo per combattere il lavoro nero e il caporalato.

Argomenti discussi: Agea e Inps, accordo per lo scambio dei dati; Lotta al sommerso e al caporalato: l'accordo tra Inps e Procura della Repubblica.; Ricerca e alla repressione delle violazioni in ambito contributivo: accordo tra Inps e Procura della Repubblica di Milano; MAGISTRATURA E NON-GIUSTIZIA.

