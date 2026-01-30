Caporalato | protocollo tra Procura Milano e Inps già 80mila lavoratori stabilizzati

La Procura di Milano e l'Inps hanno firmato il primo protocollo in Italia contro il caporalato. Finora, sono stati stabilizzati circa 80mila lavoratori. L’obiettivo è aumentare i controlli e mettere fine a pratiche illegali nel settore. Il protocollo prevede nuovi interventi e collaborazione tra le istituzioni per contrastare le illegalità sul campo.

Milano, 30 gen. (Adnkronos) - Firmato il primo protocollo in Italia tra la Procura di Milano e l'Inps a sostegno della legalità nel mondo del lavoro. Il presidente dell'Istituto Gabriele Fava e il procuratore capo Marcello Viola hanno firmato la convenzione finalizzata "a potenziare le azioni di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni economico finanziarie nel settore della previdenza e dell'assistenza". Un ulteriore passo avanti nella collaborazione dopo le molteplici inchieste - in particolare nel settore della logistica e della moda - rispetto alle quali si sono già ottenute "oltre 80mila posizioni regolarizzate". 🔗 Leggi su Iltempo.it

