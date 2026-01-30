La Procura di Milano e l'Inps hanno firmato il primo protocollo in Italia contro il caporalato. Finora, sono stati stabilizzati circa 80mila lavoratori. L’obiettivo è aumentare i controlli e mettere fine a pratiche illegali nel settore. Il protocollo prevede nuovi interventi e collaborazione tra le istituzioni per contrastare le illegalità sul campo.

Milano, 30 gen. (Adnkronos) - Firmato il primo protocollo in Italia tra la Procura di Milano e l'Inps a sostegno della legalità nel mondo del lavoro. Il presidente dell'Istituto Gabriele Fava e il procuratore capo Marcello Viola hanno firmato la convenzione finalizzata "a potenziare le azioni di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni economico finanziarie nel settore della previdenza e dell'assistenza". Un ulteriore passo avanti nella collaborazione dopo le molteplici inchieste - in particolare nel settore della logistica e della moda - rispetto alle quali si sono già ottenute "oltre 80mila posizioni regolarizzate". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Caporalato: protocollo tra Procura Milano e Inps, già 80mila lavoratori stabilizzati

Approfondimenti su Caporalato Protocolli

Oggi a Brindisi è stato firmato un protocollo d’intesa, con la partecipazione della procura, volto a rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto del caporalato, dell’intermediazione illecita e dello sfruttamento lavorativo nel territorio provinciale.

La Procura di Milano ha avviato un'indagine su tredici marchi del settore moda e lusso, tra cui Pinko, Gucci, Prada e Versace, per sospetti di caporalato.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Caporalato Protocolli

Argomenti discussi: Contrasto al caporalato, firmato oggi a Brindisi il Protocollo d’intesa tra Regione Puglia, Prefettura e Procura di Brindisi; Contrasto al caporalato, un protocollo d'intesa che vede firmataria anche la procura; Brindisi, contro il caporalato una Carta dei diritti in italiano, inglese, arabo e albanese; Contrasto al caporalato: firmato il Protocollo d'intesa tra Prefettura, Regione Puglia e Procura di Brindisi.

Contrasto al caporalato: firmato il Protocollo d’intesa tra Prefettura, Regione Puglia e Procura di BrindisiQuesto pomeriggio, alla Prefettura di Brindisi, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro ha sottoscritto il Protocollo d’intesa per il potenziamento ... brundisium.net

Contrasto al caporalato, firmato a Brindisi il Protocollo d’intesa tra Regione Puglia, Prefettura e Procura di BrindisiContrasto al caporalato, firmato a Brindisi il Protocollo d'intesa tra Regione Puglia, Prefettura e Procura di Brindisi ... ilikepuglia.it

La Procura di Milano mette ulteriormente nel mirino l’ex agente fotografico, che nei giorni scorsi aveva ricevuto una multa di 200mila euro per la violazione del regolamento Ue sulle cripto-attività chiamata "memecoin $Corona" - facebook.com facebook