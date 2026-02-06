L’84% degli italiani smette di usare servizi digitali online perché trovano ostacoli che non possono superare. Un’indagine europea rivela che più di due utenti su tre in Italia hanno abbandonato almeno una procedura digitale per colpa di problemi di accessibilità. La situazione sta facendo perdere soldi all’Europa, che non riesce a coinvolgere tutti, anche chi avrebbe bisogno di servizi più semplici e accessibili.

I dati emersi dall’indagine europea condotta da AccessiWay su 6.599 consumatori in cinque grandi mercati – Italia, Germania, Austria, Francia e Regno Unito – sono difficili da ignorare: oltre due terzi degli utenti europei (68,4%) ha già abbandonato almeno un processo digitale a causa di barriere di accessibilità. In altre parole, l’economia digitale europea perde clienti prima ancora che possano diventarlo. Italia maglia nera: quando l’accesso diventa un ostacolo strutturale. Il dato più critico riguarda l’Italia. L’84% dei consumatori italiani dichiara di aver interrotto un’operazione digitale perché inaccessibile, la percentuale più alta tra tutti i Paesi analizzati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Accessibilità digitale: perché l’84% degli italiani abbandona online e l’Europa perde miliardi

Approfondimenti su Accesso Online

In un momento di incertezza globale, il settore del lusso in Italia si conferma forte.

Negli ultimi anni, l'integrazione del digitale nella vita quotidiana degli italiani ha trasformato le abitudini e i comportamenti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Accesso Online

Argomenti discussi: Digitale per tutti: perché l’accessibilità è un diritto reale; Perché l’accessibilità digitale è fondamentale per il futuro dell’e-commerce; Universal Design, accessibilità per tutti in ogni progetto; Accessibilità.

Accessibilità digitale: perché l’84% degli italiani abbandona online e l’Europa perde miliardiC’è una forma di inefficienza che non compare nei bilanci pubblici, ma che erode silenziosamente competitività, ricavi e fiducia. È l’inaccessibilità digitale. E oggi rappresenta uno dei ... quifinanza.it

Digitale per tutti: perché l’accessibilità è un diritto realeUn utente su 5 ha difficoltà a navigare online. L'accessibilità digitale è diritto e opportunità per 13 milioni di italiani con disabilità. agendadigitale.eu

Anche nella seconda edizione, grande partecipazione al webinar sull’accessibilità digitale con @lauracapelli_ Grazie a tutti gli enti che hanno scelto di costruire insieme un servizio pubblico più equo e inclusivo facebook

L'accessibilità digitale non è un obbligo, ma una opportunità. Per le persone con disabilità, per le aziende, per ciascuno di noi. L'intelligenza artificiale generativa e conversazionale, se ben usata in fase di progettazione agevola l'accessibilità. eventbrite.it/e/ia- x.com