Deloitte l’84% degli executive italiani del lusso è ottimista sulla crescita nel 2026

In un momento di incertezza globale, il settore del lusso in Italia si conferma forte. Secondo Deloitte, l’84% degli executive del settore sono ottimisti sulla crescita entro il 2026. Nonostante le tensioni internazionali, le aziende del lusso continuano a investire e a guardare avanti con fiducia.

Buone notizie. In contesto geopolitico non facile, dove anche i colossi fanno fatica, il lusso si mostra resiliente. È positiva, infatti, la previsione 2026 di crescita di ricavi e margini. A sostenerlo sono le prime linee del lusso italiano. Secondo il Global Powers of Luxury 2026 di Deloitte, report condotto su 420 executive del settore Luxury provenienti da 10 Paesi, l’84% degli executive italiani intervistati prevede stabilità o crescita dei ricavi e il 70% dei margini operativi. “Nei prossimi dodici mesi, il settore globale del lusso si prepara a perseguire la crescita adottando un approccio pragmatico con investimenti mirati. 🔗 Leggi su Panorama.it

