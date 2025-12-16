Digitale e quotidianità | come cambiano le abitudini degli italiani

Negli ultimi anni, l'integrazione del digitale nella vita quotidiana degli italiani ha trasformato le abitudini e i comportamenti. Smartphone, pagamenti digitali, streaming e intelligenza artificiale hanno rivoluzionato il modo di lavorare, comunicare e svagarsi, rendendo le attività di ogni giorno più snelle e interconnesse.

Questa trasformazione non si limita alla comunicazione ma coinvolge anche il modo in cui gli individui cercano intrattenimento, socialità e nuove forme .

