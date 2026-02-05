Acceso il braciere olimpico in Piazza Duomo Vance a Milano la cena del CIO Mattarella | I valori olimpici ispirino le relazioni tra i Paesi

Questa sera in Piazza Duomo a Milano si accende il braciere olimpico, simbolo ufficiale dei Giochi. L’evento segna l’inizio delle Olimpiadi e vede la presenza di molte autorità, tra cui il presidente Mattarella, che invita a lasciarsi ispirare dai valori olimpici nelle relazioni tra i Paesi. Domani, in prefettura, è prevista anche un’importante riunione tra la premier Meloni e il vicepresidente degli Stati Uniti, J. Biden. La città si prepara a vivere giorni di attenzione internazionale e incontri diplomatici.

L’agenda diplomatica che accompagna l’avvio delle Olimpiadi parla chiaro: l’incontro di domani in prefettura a Milano tra Giorgia Meloni e il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, preceduto dal faccia a faccia della premier con il presidente polacco Karol Nawrocki, conferma come i Giochi non siano soltanto un evento sportivo, ma un vero snodo diplomatico internazionale. Un concetto ribadito anche dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, che dopo aver richiamato il rispetto della tregua olimpica all’apertura della 145ª sessione del Cio, ha sottolineato come il motto olimpico — Citius, altius, fortius, communiter — ovvero più veloce, più in alto, più forte, insieme "non sono soltanto un programma sportivo: dovrebbero essere, sono, un programma cui dovrebbero ispirarsi tutti i governi del mondo nelle relazioni tra di loro ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Acceso il braciere olimpico in Piazza Duomo, Vance a Milano, la cena del CIO. Mattarella: "I valori olimpici ispirino le relazioni tra i Paesi" Approfondimenti su Milano Olimpiadi Acceso il braciere olimpico in Duomo, Vance a Milano, la cena del CIO. Mattarella: "I valori olimpici ispirino le relazioni tra i Paesi" Questa sera il braciere olimpico si è acceso nel Duomo di Milano, aprendo ufficialmente la cena del CIO. Acceso il braciere olimpico a Piazza Duomo. Alla Fabbrica del Vapore la cena dei capi di Stato La fiamma olimpica è stata accesa questa sera a Milano, davanti a migliaia di persone. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Milano Olimpiadi Argomenti discussi: Giovedì 5 febbraio la Fiamma Olimpica arriva a Milano; Milano entra in modalità Olimpica; Cortina, il momento dell'accensione del braciere olimpico: il video; Milano-Cortina, quali saranno gli ultimi tedofori? Da Tomba a Compagnoni, vota il sondaggio. La fiamma olimpica in piazza Duomo a Milano, acceso il braciereMilano, 5 feb. (askanews) - Il braciere olimpico dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026 è stato acceso in piazza Duomo dopo un lungo percorso della fiamma attraverso la città, e dopo 60 giorni di ... quotidiano.net Milano accoglie la fiamma, acceso il braciere. Mattarella: «Valori olimpici ispirino relazioni fra Paesi»Stanno per iniziare le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato gli atleti azzurri al villaggio olimpico, lanciando dei messaggi ... ilmattino.it Milano-Cortina, acceso il braciere olimpico in piazza Duomo: VIDEO facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.