Abc per uscire dall' impasse occorre allineare piano industriale e bilanci

Oggi si torna a parlare di Azienda dei beni comuni di Latina. Per uscire dall’impasse, bisogna prima aggiornare il piano industriale, poi tocca ai bilanci. La priorità è mettere a punto un piano chiaro, che possa guidare le decisioni e portare chiarezza sui conti. Solo così si potrà uscire dalla confusione e trovare una strada concreta per il futuro.

I bilanci dell'Azienda dei beni comuni di Latina devono essere allineati con il piano industriale. Ovvero, prima ci deve essere un aggiornamento del piano industriale (o "piano programma") e poi l'aggiornamento dei bilanci. E solo così si potrà risolvere l'attuale impasse dell'azienda.

