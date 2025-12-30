Aica svolta nella governance | approvati bilanci piano industriale e nuova identità aziendale

L’assemblea dei sindaci di Aica – Azienda idrica dei comuni agrigentini – si è riunita alla presenza dei soci, del collegio dei revisori, del consiglio di amministrazione e del direttore generale. Durante l’incontro sono stati approvati i bilanci, il piano industriale e la nuova identità aziendale, segnando una significativa evoluzione nella governance dell’azienda.

SVolta per il servizio idrico nell'Agrigentino: Aica avvia il progetto pilota dei contatori smart, primo passo verso l'addio definitivo alle utenze a forfait. Coinvolti 14 Comuni. "Legalità, trasparenza e regole uguali per tutti", commenta la presidente Nobile

