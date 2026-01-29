Nei primi mesi del 2025, le fototrappole installate a Carmignano hanno pizzicato 15 persone che lasciavano rifiuti in giro. Le telecamere hanno catturato le infrazioni e sono scattate altrettante multe. La polizia locale ha intensificato i controlli, sperando di fermare questa cattiva abitudine.

Le fototrappole nel 2025 hanno rilevato 15 infrazioni a Carmignano e sono scattate altrettante multe. Si tratta di abbandoni di rifiuti abusivi, per cui i veicoli utilizzati per raggiungere la zona erano identificabili. "Le fototrappole sono tutte in funzione – fa sapere il Comune in una nota – e la loro installazione ha consentito di avviare diversi procedimenti per mancato rispetto e violazioni del Regolamento ambientale e sui rifiuti. Sono pertanto del tutto destituite di fondamento dichiarazioni relative alla loro disattivazione". Da anni il Comune di Carmignano e Alia combattono contro il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, ora tornato d’attualità dopo che sabato molti sacchi neri sono stati lasciati nel piazzale del cimitero di Comeana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Abbandono rifiuti, pioggia di multe. Le "trappole" filmano 15 infrazioni

