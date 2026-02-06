a24 sta preparando una serie su non aprite quella porta the texas chain saw massacre

La casa cinematografica A24 annuncia una nuova serie TV ispirata a Non aprite quella porta, il classico horror dei fratelli Tobe e Kim. La produzione si aggiunge alla lunga lista di adattamenti e remake del film, portando sul piccolo schermo la storia della famigerata famiglia di massacratori. I fan del film attendono con curiosità di scoprire come verrà interpretata questa icona del cinema horror.

Alla più famosa famiglia di massacratori oltre la linea Mason-Dixon si è aggiunto un nuovo membro: la casa cinematografica A24, pronta a dare a Non aprite quella porta (The Texas Chain Saw Massacre) una serie tv. La notizia giunge in un momento particolarmente felice per l'azienda, con Marty Supreme (2025) in nomination agli Oscar e da poco diventato la sua produzione di maggior incasso fino ad oggi, ma Deadline riporta che l'accordo in questione si è concluso lo scorso settembre. Tutto ciò che restava da fare era appianare alcuni problemi prima che si potesse annunciare di avere acquisito i diritti di Non aprite quella porta, uno dei franchise più amati dell'horror, anche se accaparrarseli non è stato facile. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

