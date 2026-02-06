A14 svincolo di Cotignola | aggiornato il programma di chiusura

Questa mattina è stato annunciato un aggiornamento sul programma di chiusura dello svincolo di Cotignola sulla A14. La notizia arriva dopo le recenti modifiche al traffico, che potrebbero causare disagi ai pendolari e agli automobilisti in transito sulla Diramazione per Ravenna. Le autorità invitano gli utenti a prestare attenzione alle nuove indicazioni e a pianificare i propri spostamenti di conseguenza.

Sulla D14 Diramazione per Ravenna, è stato aggiornato il programma di chiusura dello svincolo di Cotignola. Il suddetto svincolo, già chiuso in modalità continuativa, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Ravenna, sarà chiuso anche in uscita, per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto, dalle 5:00 di lunedì 9 febbraio. Le chiusure si sono rese necessarie per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, previste nell'ambito del piano di ammodernamento dello svincolo, condiviso con le istituzioni del territorio. La riapertura dell'entrata verso la A14 Bologna-Taranto è prevista alle 5:00 di lunedì 9 febbraio, mentre le riaperture dell'uscita dalla A14 Bologna-Taranto e da Ravenna, sono previste rispettivamente alle 22:00 di venerdì 13 febbraio e alle 5:00 di domenica 15 febbraio.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Per consentire interventi di manutenzione delle barriere di sicurezza, lo svincolo di Cotignola sulla D14 Diramazione per Ravenna sarà chiuso dalla domenica sera alle prime ore di lunedì.

