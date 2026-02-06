D14 svincolo di Cotignola | aggiornato il programma di chiusura

Questa mattina è stato annunciato un aggiornamento sul calendario delle chiusure dello svincolo di Cotignola, sulla D14. Le autorità hanno comunicato che ci saranno modifiche ai tempi di chiusura previsti, senza però specificare ancora le date precise. Gli automobilisti devono prepararsi a possibili disagi e seguire attentamente le indicazioni sulla viabilità.

Sulla D14 Diramazione per Ravenna, è stato aggiornato il programma di chiusura dello svincolo di Cotignola. Il suddetto svincolo, già chiuso in modalità continuativa, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Ravenna, sarà chiuso anche in uscita, per chi proviene.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Cotignola Ravenna D14 Diramazione per Ravenna, chiuso a causa dei lavori per una notte lo svincolo di Bagnacavallo Per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, lo svincolo di Bagnacavallo sulla D14 Diramazione per Ravenna sarà chiuso dalle 21 di mercoledì 14 alle 5 di giovedì 15 gennaio. Lavori sull'A14 diramazione per Ravenna, chiude per una notte lo svincolo di Cotignola Per consentire interventi di manutenzione delle barriere di sicurezza, lo svincolo di Cotignola sulla D14 Diramazione per Ravenna sarà chiuso dalla domenica sera alle prime ore di lunedì. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Cotignola Ravenna Argomenti discussi: D14 Diramazione per Ravenna, chiusure notturne tra A14 e Lugo per lavori; Autostrada, chiuso per una notte il tratto tra Lugo e l'allacciamento A14; D14 Diramazione per Ravenna, chiusura notturna per lavori. D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA SVINCOLO DI COTIGNOLAD14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA SVINCOLO DI COTIGNOLARoma, 6 febbraio 2026 - Sulla D14 Diramazione per Ravenna, è ... trasporti-italia.com D14 diramazione per Ravenna: chiusa l’entrata dello svincolo di CotignolaSulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiuso lo svincolo di Cotignola, in entrata ... ravennanotizie.it Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiuso lo svincolo di Cotignola, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto, dalle 5 di lunedì 2 alle 5:00 di lunedì 9 febbraio, in modalità continuativa. facebook 07:14 #A24 Coda tra Svincolo di Tor Cervara e Fine Complanare per Traffico Congestionato x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.