A Torremaggiore appuntamento con ‘Torremagia di Carnevale 2026’
La città di Torremaggiore si appresta a festeggiare con il Carnevale 2026. Le strade si riempiranno di colori, musica e maschere, mentre si aspetta un evento ricco di spettacoli e allegria per tutta la comunità.
La Città di Torremaggiore si prepara a vivere un’esplosione di allegria e spettacolo con ‘Torremagia di Carnevale 2026’. L’appuntamento è per lunedì 16 febbraio a partire dalle 15.30 per il raduno dei carri allegorici e dei gruppi mascherati. La sfilata percorrerà il seguente itinerario: partenza.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
