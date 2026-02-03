Gran Carnevale di Montoro 2026 | appuntamento in Piazza Pironti

Il Carnevale di Montoro 2026 è iniziato ufficialmente. Lo scorso 1° febbraio, in Piazza Pandola, si è svolto il Raduno di Carnevale, dando il via a diverse settimane di festeggiamenti. La piazza si è riempita di persone, maschere e allegria, mentre la comunità si prepara a vivere un periodo di festa e tradizione.

È entrato nel vivo il Gran Carnevale di Montoro 2026, che lo scorso 1° febbraio ha inaugurato il calendario degli eventi con il tradizionale Raduno di Carnevale in Piazza di Pandola, dando ufficialmente il via a settimane di festa, partecipazione e folklore condiviso.Il prossimo sabato 7 febbraio sarà una nuova giornata all’insegna del divertimento, dei raduni e delle sfilate, con maschere, musica e colori pronti ad animare le strade e le piazze. Il Carnevale di Montoro, distribuito in diverse frazioni, coinvolge ogni anno grandi e piccoli, creando un’atmosfera di partecipazione collettiva che unisce comunità e visitatori.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Montoro Carnevale Dalla parata in piazza al gran ballo a Palazzo Vecchio: il programma del Carnevale 2026 di Firenze Il Carnevale di Firenze 2026 si svolgerà nelle giornate di sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio, segnando la quarta edizione della manifestazione. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Montoro Carnevale Argomenti discussi: Gran Carnevale di Montoro 2026: appuntamento in Piazza Pironti; Baronissi, al via il Gran Carnevale: dieci giorni di festa, colori e condivisione; Baronissi, al via il Gran Carnevale 2026: dieci giorni di festa tra colori, musica e tradizione; Bellizzi Irpino in lutto per la scomparsa di Armando Iannaccone. Baronissi, al via il Gran Carnevale: dieci giorni di festa, colori e condivisioneConto alla rovescia, per il Gran Carnevale di Baronissi 2026, un evento che trasformerà la città in un grande teatro a cielo aperto fatto di colori, musica, tradizione e spettacolo. La manifestazione ... salernotoday.it Baronissi, conto alla rovescia per il Gran Carnevale 2026: il programmaSabato 7 febbraio prevista l’inaugurazione del Villaggio di Carnevale ... msn.com GRAN BALLO DI CARNEVALE Un'esperienza immersiva per rivivere l'atmosfera ottocentesca - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.