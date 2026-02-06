A tavola con la storia | il weekend del Pri tra ideali mazziniani e socialità

Il weekend scorso, il Pri di Forlì ha organizzato una serie di eventi per ricordare i protagonisti e le idee della Repubblica Romana del 1849. La città si è riempita di persone che hanno voluto rivivere quei momenti storici, tra appuntamenti culturali e incontri sociali. La giornata si è svolta in modo semplice, con tanti partecipanti che hanno condiviso storie e pensieri legati a quell’epoca. Nessun discorso ufficiale, solo la voglia di stare insieme e mantenere vivo il ricordo.

Il Pri forlivese ricorda i protagonisti, le gesta e i pensieri dell'epopea della Repubblica Romana del 1849 con una serie di eventi. Il primo incontro domenica 8 febbraio a pranzo al circolo di Pieve Acquedotto (prenotazioni 3392739176 3487028574) e al circolo Mazzini di Bertinoro (prenotazioni.

