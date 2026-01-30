A tavola con la storia | a Ostia Antica il Rotary rievoca il banchetto di Trimalcione

A Ostia Antica il Rotary Club Roma Ostia Casal Palocco organizza una serata dedicata alla storia e alla convivialità. Domenica 1 febbraio, i partecipanti potranno rivivere il banchetto di Trimalcione, riproposto in modo originale e coinvolgente. L’evento ha già raggiunto il massimo delle prenotazioni, con molte persone in fila per non perdere questa esperienza unica.

Ostia, 30 gennaio 2026 – Il Rotary Club Roma Ostia Casal Palocco promuove l’iniziativa culturale “A tavola con la storia”, in programma domenica 1 febbraio 2026, che ha già registrato il tutto esaurito. L’evento propone la rievocazione del banchetto di Trimalcione, celebre episodio del Satyricon di Petronio, accompagnata dalla degustazione di ricette ispirate ad Apicio, autore del I secolo d.C. considerato il principale riferimento della gastronomia romana antica. Ideato da Caterina Raganella, vice presidente della Commissione progetti di service, il format offre un’esperienza culturale immersiva che unisce narrazione storica, archeologia e gastronomia.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Ostia Antica Fiumicino e Ostia Antica, al via la 3ª edizione dell’International Saxophone Meeting MetroMare, manca un accesso pedonale sicuro alla stazione di Ostia Antica L'accesso pedonale alla stazione di Ostia Antica presenta alcune criticità, in particolare per chi proviene da Stagni di Ostia. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Ostia Antica Argomenti discussi: A tavola con la regola 17/20: il metodo di Magnus Lygdbäck, il nutrizionista svedese che crea i supereroi di Hollywood; A tavola con la longevità; A tavola con gli elefantini; A tavola con le storie del mondo. A tavola con la regola «17/20»: il metodo di Magnus Lygdbäck, il nutrizionista svedese che crea i supereroi di HollywoodConsiderato un vero guru - tra i suoi clienti celebrità come Gal Gadot e Ben Affleck - sostiene che per rimanere in forma non servono rinunce drastiche né conteggi di calorie e grammi ... corriere.it Come Fare la Scarpetta a Tavola: L’Arte Italiana di Gustare TuttoScopri come fare la scarpetta a tavola, un rito italiano che esalta il rispetto per il cibo e i ricordi delle cene in famiglia. microbiologiaitalia.it C’è un’esperienza educativa, a Ostia Antica, che ha scelto di costruire ogni giorno un rapporto diverso tra bambini, adulti e ambiente naturale. Un’educazione che non separa apprendimento e vita, che non forza i tempi, che considera il corpo, lo spazio e la rel - facebook.com facebook #BuongiornoRoma Credit: instagram.com/p/DT9mW5fjB__/ - Parco Archeologico di Ostia Antica x.com

