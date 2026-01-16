Il lupo a spasso per le montagne della Lombardia | 80 esemplari recensiti e la popolazione è in crescita in tutto l’arco alpino

In Lombardia, la presenza del lupo si conferma in crescita, con circa 80 esemplari attualmente monitorati e punte che raggiungono i 112. Questa popolazione, distribuita lungo le montagne della regione, testimonia una tendenza in espansione che interessa l'intero arco alpino. Un quadro che richiede attenzione e studi approfonditi per comprendere meglio l’equilibrio tra conservazione e tutela dell’ambiente naturale.

Sondrio, 16 gennaio 2026 – Sono un’ottantina i lupi che si aggirano nel territorio della Lombardia, con punte che arrivano fino a 112 animali. Sono invece più di 1.100 gli esemplari stimati in tutto l’ Arco alpino. Il Piemonte si conferma una delle regioni con la maggiore presenza: la stima indica 464 esemplari, con un intervallo “di credibilità “ compreso tra 407 e 542 individui. È questo il dato principale che emerge dal nuovo report “Stima della consistenza della popolazione di lupo nelle regioni alpine 20232024” (a cura del Network Lupo Regioni Alpine) appena pubblicato e realizzato secondo le linee guida Ispra per il monitoraggio della specie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

