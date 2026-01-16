Il lupo a spasso per le montagne della Lombardia | 80 esemplari recensiti e la popolazione è in crescita in tutto l’arco alpino
In Lombardia, la presenza del lupo si conferma in crescita, con circa 80 esemplari attualmente monitorati e punte che raggiungono i 112. Questa popolazione, distribuita lungo le montagne della regione, testimonia una tendenza in espansione che interessa l'intero arco alpino. Un quadro che richiede attenzione e studi approfonditi per comprendere meglio l’equilibrio tra conservazione e tutela dell’ambiente naturale.
Sondrio, 16 gennaio 2026 – Sono un’ottantina i lupi che si aggirano nel territorio della Lombardia, con punte che arrivano fino a 112 animali. Sono invece più di 1.100 gli esemplari stimati in tutto l’ Arco alpino. Il Piemonte si conferma una delle regioni con la maggiore presenza: la stima indica 464 esemplari, con un intervallo “di credibilità “ compreso tra 407 e 542 individui. È questo il dato principale che emerge dal nuovo report “Stima della consistenza della popolazione di lupo nelle regioni alpine 20232024” (a cura del Network Lupo Regioni Alpine) appena pubblicato e realizzato secondo le linee guida Ispra per il monitoraggio della specie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Manageritalia Lombardia, 80 anni di leadership visione e crescita a supporto del territorio
Leggi anche: Inverno sempre più mite, il 60% di neve in meno sulle montagne della Lombardia
Il lupo a spasso per le montagne della Lombardia: 80 esemplari recensiti e la popolazione è in crescita in tutto l’arco alpino.
Il lupo a spasso per le montagne della Lombardia: 80 esemplari recensiti e la popolazione è in crescita in tutto l’arco alpino - Dalla Val d’Aosta alla Carnia ce ne sono oltre mille a popolare boschi e vette. ilgiorno.it
Lombardia selvaggia, quasi 300 lupi a spasso per le province: “Popolazione in aumento” - Il lupo, fino a qualche anno una figura quasi leggendaria in pianura, è diventato una costante. ilgiorno.it
Un lupo a spasso in contrada Pieve - Un lupo a spasso per i campi e la strada di contrada Pieve a Macerata. ilrestodelcarlino.it
IL LUPO TRA BUSSERO E GORGONZOLA CREA ALLARME, L'AVVISO DEL COMUNE A CHI VA A SPASSO COL CANE L'avvistamento negli scorsi giorni di un lupo, tra Bussero e Gorgonzola, allarma i residenti e spinge il Comune busserese a prendere pos - facebook.com facebook
Faccia a faccia con due lupi mentre porta a spasso il cane: «Non hanno paura dell’uomo» | Cronache Ancona x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.