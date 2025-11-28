ROMA – Una serata dedicata alle canzoni di Francesco De Gregori meno note, sulla scorta degli spettacoli che l’artista romano ha tenuto a Milano nell’autunno 2024 con il titolo “Nevergreen” e poi documentati nel film omonimo, uscito nelle sale nei mesi scorsi. Si terrà il 6 dicembre alle 21, a Roma nel teatrino dell’Antica Stamperia Rubattino, e andrà a pescare nel repertorio ancora più nascosto di De Gregori, fitto di brani non meno belli di molti dei suoi successi. Il titolo sarà “Nevernevergreen – Canzoni davvero sconosciute di Francesco De Gregori”. A ideare e curare la serata è Enrico Deregibus, che è considerato il biografo di De Gregori, a cui ha dedicato vari libri. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

De Gregori: le sue canzoni più sconosciute in una serata curata da Enrico Deregibus tra musica e racconti