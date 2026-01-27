Luigi Tenco | a Roma una serata sulle sue canzoni poco note a 59 anni dalla scomparsa

Da lopinionista.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa serata a Roma celebra il cantautore Luigi Tenco, a 59 anni dalla sua scomparsa. Il format “Nevernevergreen”, curato da Enrico Deregibus, offre un’occasione per riscoprire le sue canzoni meno note, contribuendo a valorizzare la sua eredità musicale. Un evento dedicato agli appassionati di musica italiana e alla memoria di un artista che ha segnato un’epoca.

ROMA – Torna “Nevernevergreen”, il format curato dal giornalista e operatore culturale Enrico Deregibus e inaugurato lo scorso dicembre nel teatrino dell’Antica Stamperia Rubattino di Roma con una serata sulle canzoni sconosciute di Francesco De Gregori. Il prossimo appuntamento sarà venerdì 6 febbraio alle 21 e protagoniste saranno quelle di Luigi Tenco. “Nevernevergreen” vuole raccontare appunto i gioielli nascosti dei repertori dei grandi cantautori italiani, attraverso i brani stessi, eseguiti da artisti di prim’ordine della scena romana e non solo, e attraverso racconti, aneddoti e annotazioni di Deregibus, ma anche con video rari, interventi, letture e altro ancora. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

luigi tenco a roma una serata sulle sue canzoni poco note a 59 anni dalla scomparsa

© Lopinionista.it - Luigi Tenco: a Roma una serata sulle sue canzoni poco note a 59 anni dalla scomparsa

Approfondimenti su Luigi Tenco

De Gregori: le sue canzoni più sconosciute in una serata curata da Enrico Deregibus tra musica e racconti

Merate ricorda il suo sindaco: omaggio a Luigi Zappa a 20 anni dalla scomparsa

A vent’anni dalla scomparsa, Merate rende omaggio all’ingegner Luigi Zappa, figura fondamentale nella storia della città e sindaco dal 1964 al 1975.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Luigi Tenco

Argomenti discussi: Live Francesca Incudine del 18/01/2026; Angelo Maggi in Questo Amore all'Accademia Filarmonica Romana; Accadde oggi, l’almanacco musicale del 27 gennaio.

luigi tenco a romaLuigi Tenco, il 6 febbraio Enrico Deregibus celebra le sue canzoni meno noteEnrico Deregibus dedica una nuova serata del suo format Nevernevergreen a Luigi Tenco: il 6 febbraio a Roma l'omaggio al grande cantautore. spettakolo.it

Genova, un laboratorio di musica per persone fragili nel ricordo di Tenco: Il suono è terapeuticoGenova – «Non so dirti come e quando, ma vedrai che cambierà....». Da ieri, all’ingresso di una delle tante sale dell’ex ospedale psichiatrico di Quarto c’è una targa con l’immagine di Luigi Tenco e ... ilsecoloxix.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.