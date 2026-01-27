Questa serata a Roma celebra il cantautore Luigi Tenco, a 59 anni dalla sua scomparsa. Il format “Nevernevergreen”, curato da Enrico Deregibus, offre un’occasione per riscoprire le sue canzoni meno note, contribuendo a valorizzare la sua eredità musicale. Un evento dedicato agli appassionati di musica italiana e alla memoria di un artista che ha segnato un’epoca.

ROMA – Torna “Nevernevergreen”, il format curato dal giornalista e operatore culturale Enrico Deregibus e inaugurato lo scorso dicembre nel teatrino dell’Antica Stamperia Rubattino di Roma con una serata sulle canzoni sconosciute di Francesco De Gregori. Il prossimo appuntamento sarà venerdì 6 febbraio alle 21 e protagoniste saranno quelle di Luigi Tenco. “Nevernevergreen” vuole raccontare appunto i gioielli nascosti dei repertori dei grandi cantautori italiani, attraverso i brani stessi, eseguiti da artisti di prim’ordine della scena romana e non solo, e attraverso racconti, aneddoti e annotazioni di Deregibus, ma anche con video rari, interventi, letture e altro ancora. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Luigi Tenco: a Roma una serata sulle sue canzoni poco note a 59 anni dalla scomparsa

