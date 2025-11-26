Juventus One al via la mostra fotografica ‘Portraits of Identity Inclusion & Youth’ nella sede bianconera
Si inaugura nella sede bianconera la mostra fotografica ‘Portraits of Identity, Inclusion & Youth’, parte del progetto Juventus One Juventus, annunciata sul sito ufficiale una nuova iniziativa del progetto Juventus One per la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità del 3 dicembre. Ecco la nota del club: COMUNICATO – In occasione del 3 dicembre, Giornata Internazionale delle Persone . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Questo è il fermo #immagine che non mostra nessuno che certifica che il #rigore su #vlahovic era netto #var #openvar #dazn #fiorentina #juventus - facebook.com Vai su Facebook
Cristiano Ronaldo ha dimostrato che a 40 anni é ancora in grado di replicare la spettacolare rovesciata del 2018, con la maglia del Real Madrid in casa della Juventus. L'ha messa in mostra segnando il gol del 4-1 dell'Al-Nassr sull'Al-Khaleej. #ANSA ansa.it/s Vai su X