Ex Sace a Bergamo lavori al via a maggio e opere pubbliche per due milioni di euro

A Bergamo, dopo l’esperienza con Sace, si avvicina l’avvio dei lavori di riqualificazione urbana, previsto per maggio. L’intervento, del valore di due milioni di euro, riguarderà piazza, parcheggi e aree verdi. La firma della convenzione urbanistica è prossima, con l’obiettivo di migliorare il quartiere e contrastare il degrado, secondo le dichiarazioni di Valesini. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per la riqualificazione della zona.

Proseguono le demolizioni all’ex Sace. Viabilità: via Baioni ‘ristretta’ fino al 10 novembre - I lavori di abbattimento entrano nell’ultima fase: modifiche alla circolazione anche in via Crescenzi. bergamonews.it

Proseguono le demolizioni all’ex Sace - Le demolizioni erano iniziate i primi giorni di settembre: entro il 10 novembre dell’ex Sace di via Baioni dovrebbero rimanere solo macerie. bergamonews.it

