Ex Sace a Bergamo, lavori al via a maggio e opere pubbliche per due milioni di euro.

A Bergamo, dopo l’esperienza con Sace, si avvicina l’avvio dei lavori di riqualificazione urbana, previsto per maggio. L’intervento, del valore di due milioni di euro, riguarderà piazza, parcheggi e aree verdi. La firma della convenzione urbanistica è prossima, con l’obiettivo di migliorare il quartiere e contrastare il degrado, secondo le dichiarazioni di Valesini. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per la riqualificazione della zona.
IL CANTIERE. A giorni verrà firmata la convenzione urbanistica, per piazza, parcheggi e verde. Valesini: «Benefici al quartiere e fine al degrado». Il progettista: «Da mercoledì analisi del suolo». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
