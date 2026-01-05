Lounge American Express Centurion Hong Kong se sei celiaco ti lasciano digiuno carta Amex platino inutile; a 16enne | neanche un uovo cerca un bar
La lounge American Express Centurion di Hong Kong non offre opzioni adeguate per chi soffre di celiachia, come denunciato dai visitatori. Le insalate risultano contaminate da salse e residui di grano, rendendo difficile garantire un pasto sicuro. La carta Amex Platino, in questa situazione, sembra poco utile, lasciando i clienti senza soluzioni adeguate.
