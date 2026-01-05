La lounge American Express Centurion di Hong Kong non offre opzioni adeguate per chi soffre di celiachia, come denunciato dai visitatori. Le insalate risultano contaminate da salse e residui di grano, rendendo difficile garantire un pasto sicuro. La carta Amex Platino, in questa situazione, sembra poco utile, lasciando i clienti senza soluzioni adeguate.

