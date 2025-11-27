Incendio a Hong Kong davvero vogliamo credere che sia tutta colpa del bambù?

Wired.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rogo senza precedenti ha trasformato il complesso residenziale di Wang Fuk in un inferno verticale, avvolgendo sette grattacieli e causando decine di morti e feriti. Molti hanno puntato il dito sulle tradizionali impalcature di bambù, ma la realtà sembra un'altra. 🔗 Leggi su Wired.it

incendio a hong kong davvero vogliamo credere che sia tutta colpa del bamb249

© Wired.it - Incendio a Hong Kong, davvero vogliamo credere che sia tutta colpa del bambù?

Contenuti che potrebbero interessarti

incendio hong kong davveroHong Kong, sale a 55 il bilancio dei morti del maxi incendio ai tre grattacieli: si cercano i sopravvissuti - L'incendio mortale di livello 5 che ha devastato a Hong Kong le torri residenziali di Wang Fuk Court di Tai Po è ancora parzialmente attivo, a 20 ore dalla prima ... Da ilmattino.it

incendio hong kong davveroIncendio a Hong Kong: almeno 55 i morti, centinaia di dispersi - Continua a salire il bilancio delle vittime dell'incendio in un complesso residenziale a Hong Kong: almeno 55 i ... Lo riporta msn.com

incendio hong kong davveroHong Kong, sale a 55 il bilancio dei morti del maxi incendio - L'incendio mortale di livello 5 che ha devastato a Hong Kong le torri residenziali di Wang Fuk Court di Tai Po è ancora parzialmente attivo, a 20 ore dalla prima ... Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Incendio Hong Kong Davvero