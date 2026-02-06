A gennaio vendite globali Geely salgono oltre quota 270 mila export raddoppiato

A gennaio, Geely ha chiuso il mese con oltre 270 mila vetture vendute in tutto il mondo. Le vendite sono cresciute molto rispetto all’anno scorso e l’export si è addirittura raddoppiato. La casa cinese conferma di aver preso velocità all’inizio del 2026, puntando a rafforzare la propria presenza sui mercati esteri.

(Adnkronos) – Geely Auto ha inaugurato il 2026 con un forte slancio, registrando a gennaio vendite pari a 270.167 autovetture, in aumento dell'1,3% su base annua e del 14,1% rispetto a dicembre 2025. Le consegne di veicoli elettrificati (che in cina sono chiamati 'a nuova energia') hanno raggiunto le 124.252 unità, con una crescita del 3% anno su anno. Le vendite al di fuori della Cina continentale si sono attestate a 60.506 unità, in aumento del 121% su base annua e del 50% su base mensile. Di queste, le vendite di Nev hanno rappresentato 32.117 unità, in crescita del 76% rispetto al mese precedente.

