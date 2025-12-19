In 2025 vendite Jeep oltre quota 1 mln aspettando il Compass ‘italiano’

Nel 2025, Jeep si conferma protagonista nel panorama automotive, superando la soglia di un milione di unità vendute. La marca rafforza la propria posizione grazie a un’immagine distintiva e a una presenza globale, supportata da una gamma diversificata e da infrastrutture all’avanguardia. Con il lancio atteso del nuovo Compass ‘italiano’, Jeep continua a puntare sull’innovazione e sulla qualità per soddisfare le esigenze di un mercato sempre più competitivo.

(Adnkronos) – Con i risultati 2025 Jeep si conferma sempre più 'centrale' nelle strategie di Stellantis, grazie a una immagine forte e una presenza globale, forte di una gamma di tredici modelli pensati per i diversi mercati, quattro centri di progettazione e design, e dieci stabilimenti produttivi.

