In 2025 vendite Jeep oltre quota 1 mln aspettando il Compass ‘italiano’

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, Jeep si conferma protagonista nel panorama automotive, superando la soglia di un milione di unità vendute. La marca rafforza la propria posizione grazie a un’immagine distintiva e a una presenza globale, supportata da una gamma diversificata e da infrastrutture all’avanguardia. Con il lancio atteso del nuovo Compass ‘italiano’, Jeep continua a puntare sull’innovazione e sulla qualità per soddisfare le esigenze di un mercato sempre più competitivo.

Immagine generica

(Adnkronos) – Con i risultati 2025 Jeep si conferma sempre più 'centrale' nelle strategie di Stellantis, grazie a una immagine forte e una presenza globale, forte di una gamma di tredici modelli pensati per i diversi mercati, quattro centri di progettazione e design, e dieci stabilimenti produttivi. L'anno infatti – si spiega da Jeep – . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Nuova Jeep Compass, versatilità totale e tecnologia avanzata

Leggi anche: Jeep Compass: avviata a Melfi la produzione della nuova generazione

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Jeep e il suo fenomenale 2025 da 1 milione di vendite con Avenger leader in Italia; L’Italia guida le vendite della Jeep in Europa; Il nuovo fuoristrada di Jeep è fatto così; Le migliori 10 auto 4x4.

2025 vendite jeep oltreIn 2025 vendite Jeep oltre quota 1 mln, aspettando il Compass 'italiano' - Dopo il successo di Avenger, disegnato a Torino, a gennaio le consegne del nuovo C- adnkronos.com

2025 vendite jeep oltreJeep, nel 2025 oltre un milione di vendite. Italia primo mercato europeo - Jeep chiude il 2025 superando il milione di unità vendute a livello globale e confermandosi uno dei marchi a vocazione internazionale del gruppo Stellantis, con una presenza produttiva e industriale a ... ansa.it

2025 vendite jeep oltreJeep, oltre 1 milione di vendite nel 2025: Avenger domina in Italia - Jeep supera il milione di vendite nel 2025: Avenger traina le immatricolazioni in italia, Compass e nuovi modelli come Wagoneer S e Recon consolidano la strategia elettrica ... msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.