Mg in Europa vendite 2025 superano quota 300 mila unità +30%

Il 2025 si conferma un anno da record per MG Motor in Europa, con vendite che superano le 300 mila unità, segnando un +30%. Il brand inglese, ormai sotto il controllo cinese di Saic, sta vivendo un traguardo storico che testimonia la forte crescita e l’interesse crescente dei consumatori verso i veicoli MG. Un risultato che sottolinea l’importanza strategica del marchio nel panorama automobilistico europeo.

(Adnkronos) – E' un 2025 da record quello che si prepara a chiudere MG Motor: il brand inglese, controllato dai cinesi di Saic, ha infatti raggiunto in questi giorni – per la prima volta – le 300.000 unità vendute fra Regno Unito e in Europa. Un traguardo frutto dell'aumento di quasi il 30% rispetto allo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

