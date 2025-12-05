Presentazione del libro sul complesso episcopale di Pionta
Arezzo, 5 dicembre 2025 – La Società storica aretina chiude la stagione culturale dell’annata 2025 con la presentazione del libro di Guido Tigler “Considerazioni storico-artistiche sulla distrutta cattedrale doppia del colle di Pionta ad Arezzo”. L’incontro, organizzato con il patrocinio del Comune, è in programma martedì 9 dicembre, alle ore 17,30, all’Auditorium Ducci di via Cesalpino. A presentare il libro saranno Simone De Fraja e Pierluigi Licciardello, due studiosi aretini delle materie toccate nel volume. A coordinare l’incontro sarà Luca Berti, presidente della Società storica. Come è noto, sul colle di Pionta fu localizzato in passato un grande complesso ecclesiastico, comprensivo del palazzo episcopale, di quello dei canonici e delle due chiese di S. 🔗 Leggi su Lanazione.it
