A che ora lo slittino domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 7 febbraio azzurri in gara streaming

Questa mattina è stato comunicato l’orario dello slittino in tv per domani, 7 febbraio, primo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli azzurri si preparano a scendere in pista, mentre gli appassionati di sport invernali possono già programmare la visione in streaming. La competizione è finalmente iniziata, e l’Italia si aspetta di vedere ottimi risultati dagli atleti nazionali.

Iniziano finalmente i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Dopo tanta attesa ecco la manifestazione invernale a Cinque Cerchi ospitata dal Bel Paese. Domani primo ufficiale giorno di gare che assegnerà anche le prime medaglie. Per quanto riguarda lo slittino bisognerà aspettare domenica per vedere il primo podio. Nel frattempo però spazio alle prime due run del singolo maschile, già fondamentale in casa Italia: ci si gioca tantissimo, viste anche le prove, con Dominik Fischnaller e Leon Felderer che vanno a caccia del podio. Gli austriaci ed i tedeschi non staranno a guardare ma i due azzurri hanno dimostrato di poter valere tempi importanti sul budello di casa.

