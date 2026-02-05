Dove vedere in tv Italia-Estonia curling misto Olimpiadi 2026 | orario 6 febbraio programma streaming

Questa mattina alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si gioca Italia-Estonia nel curling misto. La partita si svolge al Cortina Curling Olympic Stadium, dove proseguono le gare di questa disciplina. Gli appassionati possono seguire l’incontro in diretta TV o in streaming, con orario alle 6 febbraio.

Proseguono le competizioni al Cortina Curling Olympic Stadium, impianto sportivo che ospita le prove di curling valide per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nella giornata di domani, venerdì 6 febbraio, la formazione di doppio misto azzurra composta da Stefania Constantini ed Amos Mosaner scenderà sul ghiaccio due volte. Nel primo incontro affronterà prima l’ostica compagine della Svizzera (ore 10:00), per poi affrontare alle 14:35 un altro team in buona salute: l’Estonia. Partita, inutile dirlo, da non sbagliare quella dell’Italia, la quale dovrà assolutamente non perdere punti per strada al cospetto di avversari tutt’altro che semplici da affrontare. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina si svolge la prima giornata del torneo di doppio misto di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

