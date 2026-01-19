francesco de gregori il tour per i 50 anni di rimmel approda nei club

Francesco De Gregori porta il suo tour per i 50 anni di Rimmel nei club italiani. L’evento celebra il celebre album attraverso una serie di concerti intimi e ricercati. Di seguito, il calendario delle date e le informazioni per l’acquisto dei biglietti. Un’occasione per ascoltare dal vivo i brani che hanno segnato la musica italiana.

Francesco De Gregori prosegue il tour dedicato all’album Rimmel nei club italiani, il calendario e i biglietti. Dopo il successo delle date estive, che si sono concluse all’Arena di Verona, dei concerti nei teatri italiani e nei palasport di Milano e Roma, Francesco De Gregori prosegue il tour dedicato all’album Rimmel nei club italiani a gennaio e febbraio 2026. Rimmel, pubblicato 50 anni fa, nel 1975, è divenuto una pietra miliare della musica italiana, con brani indimenticabili come Pablo, Buonanotte Fiorellino e la stessa Rimmel. L’album viene riproposto live integralmente in ogni data, unitamente ad altri brani di Francesco De Gregori sempre diversi, rendendo ogni appuntamento unico. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Francesco de Gregori all’Estragon sabato 24 gennaio - Per chiudere questo viaggio musicale, a gennaio e febbraio 2026, De Gregori si esibirà nei club, riportando la sua musica in un’atmosfera più intima e raccolta. ilrestodelcarlino.it