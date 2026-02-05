Un uomo si è tolto la vita a Sarzana mentre arrivava l’ufficiale giudiziario per eseguire lo sfratto. Quando ha visto gli ufficiali, ha afferrato un coltello e si è conficcato nell’addome. La scena è stata traumatica, e ora indagano sulle ragioni del gesto.

All’arrivo dell’ufficiale giudiziario, incaricati di eseguire lo sfratto, ha afferrato un coltello e si è ucciso conficcandoselo nell’addome. È morto così un uomo di 64 anni, residente a Sarzana, in provincia di La Spezia. Tutto è successo mercoledì sera – come anticipato dalla Nazione e dal Secolo XIX – nel centro storico del paese ligure. L’uomo abitava da solo e più di una volta aveva manifestato disagio e problemi di fragilità. Da tempi i proprietari dell’appartamento avevano avviato l’ iter burocratico per lo sfratto e mercoledì si sono presentati accompagnati dall’ ufficiale giudiziario. A quel punto l’uomo si è barricato in casa e si è ferito varie volte all’addome con un coltello. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sfratto a Sarzana: uomo si suicida all’arrivo dell’ufficiale giudiziario

Approfondimenti su Sarzana UfficialeGiudiziario

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Sarzana UfficialeGiudiziario

Argomenti discussi: Barricato in casa, si toglie la vita prima dello sfratto: le coltellate davanti ai proprietari e all’ufficiale giudiziario; Arriva l'ufficiale giudiziario per lo sfratto, uomo si suicida; Si uccide prima dello sfratto, dramma nel centro storico; Barricato in casa si toglie la vita prima dello sfratto | le coltellate davanti ai proprietari e all’ufficiale giudiziario.

Sarzano, uomo di 64 anni si barrica in casa e poi si toglie la vita prima dello sfratto: le coltellate davanti ai proprietariPrima si barrica in casa, poi si toglie la vita all'arrivo degli ufficiali giudiziari. La vittima, un uomo di 64 anni, viveva a ... msn.com

Arriva l'ufficiale giudiziario per lo sfratto, uomo si suicidaUn uomo di 64 anni si è ucciso ieri sera alla vista degli ufficiali giudiziari che sono arrivati a casa per eseguire lo sfratto. È successo nel centro storico di Sarzana e la notizia è stata anticipat ... avvenire.it