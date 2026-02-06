6 febbraio Madonna Mater Pietatis | l’abbraccio materno che veglia sul cuore di Roma

Oggi Roma si ferma per la festa della Madonna Mater Pietatis, una ricorrenza molto sentita dai padri gesuiti. La chiesa si riempie di fedeli che cercano conforto e speranza nell’abbraccio materno della Vergine. In piazza e nelle strade, si accendono candele e si recitano preghiere, mentre le campane suonano a festa. La devozione popolare si mescola alla fede più profonda, e tanti si affidano al suo cuore misericordioso, trovando un momento di pace tra le preoccupazioni quotidiane.

Oggi è la festa della Madonna Mater Pietatis, venerata in particolare dai padri gesuiti. La devozione che accoglie ogni figlio nel cuore di Roma: un invito ad affidare affanni e speranze al Suo abbraccio materno e misericordioso. Oggi si festeggia l’incoronazione della Madonna Mater Pietatis, «Madre di Pietà». Venerata in numerosi seminari e noviziati gesuiti, questa soave immagine ispira dolcezza e pietà. Da qui il nome: Maria come modello di pietà per i giovani seminaristi e i novizi. Nessuno meglio di Maria ha risposto alla Grazia divina, sommo esempio per i suoi figli. La storia di questa splendida icona mariana si intreccia con quella dell’oratorio di padre Garavita, situato nel centro di Roma. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

