5 febbraio Madonna delle Grazie di Este | i messaggi segreti nascosti nell’icona che parla al cuore

Nella Basilica di Este, l’icona della Madonna delle Grazie rivela simboli e colori che nascondono messaggi profondi. La chiesa, meta di fede da secoli, custodisce un’immagine che parla al cuore di chi la guarda, con dettagli che sembrano celare un significato speciale. Gli esperti osservano i simboli e interpretano i colori, ma sono i fedeli a sentire il richiamo di questa immagine, che continua a suscitare emozioni e curiosità.

Simboli e colori ricchi di profondissimi significati caratterizzano l’icona della Madonna delle Grazie venerata da secoli a Este in una magnifica Basilica. Solo nel 1924 ha avuto termine la costruzione della grandiosa Basilica della Madonna delle Grazie di Este. Al suo interno custodisce un’antica icona mariana, donata ai padri domenicani da un principe orientale, un certo Taddeo. Il popolo estense ha sempre nutrito una profonda devozione per la Madonna della Grazie, come testimonia la magnificenza di questa Basilica, in stile barocco. La Madonna indica e presenta il Bambino Gesù. La Vergine offre per noi un rotolo contenente i Vangeli. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - 5 febbraio, Madonna delle Grazie di Este: i messaggi segreti nascosti nell’icona che parla al cuore Approfondimenti su Madonna delle Grazie Este A Chieti c’è un presepe tradizionale che parla “al cuore delle persone” A Chieti si distingue un presepe tradizionale che riesce a toccare il cuore delle persone, andando oltre le luminarie e le decorazioni natalizie sempre più elaborate. Il paradiso delle signore anticipazioni matteo scopre segreti nascosti La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Madonna delle Grazie Este Argomenti discussi: Agenda dal 1° all’8 febbraio; Passeggiate della Salute un febbraio dedicato al benessere; 5 febbraio 2026 a Milano incontro su: l’amore possibile con i genitori di figli omoaffettivi; Casa Betania, in Seminario i nuovi locali per i giovani - Centro Diocesano Vocazioni. La foto del giorno del 5 febbraio 2026VITTORIO LOVRI - BARI «È un’immagine del bassorilievo che si trova sulla facciata della chiesetta di Santa Maria della stella, detta anche Madonna del Carmine, ad Acquaviva delle Fonti. La chiesa, sit ... lagazzettadelmezzogiorno.it La patrona di Forlì "Madonna del fuoco", 4 Febbraio, 3 anni fa si festeggiava così... #meteoforlicesena facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.