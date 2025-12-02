Green Volley cuore e carattere non bastano | a Castellana passa la New Mater

Lecceprima.it | 2 dic 2025

GALATONE - Era una trasferta pronosticata come proibitiva, e il campo ha confermato le previsioni, ma il 3-0 finale non racconta tutta la storia. La Green Volley Galatone cade al PalaGrotte contro una Bcc Tecbus Castellana Grotte implacabile (sesta vittoria consecutiva), ma lo fa mostrando un. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

