Catania arrestato 43enne | in auto aveva droga tenta invano di sfuggire agli agenti

Controllo della Polizia durante il pattugliamento. La Polizia di Stato ha fermato e arrestato un uomo di 43 anni, originario di Catania, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza, valida fino a un'eventuale sentenza definitiva. L'operazione è stata condotta dagli agenti dell' Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania. Durante un servizio di pattugliamento lungo viale Bernini, i poliziotti hanno notato un'auto che, per comportamento e circostanze, è apparsa immediatamente sospetta, spingendoli a effettuare un controllo.

