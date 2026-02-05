Furto di oro rosso con imprevisto l' auto per scappare va in fiamme | arrestato

Un uomo di 43 anni di Catania ha tentato di rubare oro rosso da una cabina elettrica in via Boschetto Plaia. Mentre scappava con la refurtiva, la sua auto ha improvvisamente preso fuoco. L’incendio ha complicato la fuga, costringendolo ad abbandonare il veicolo e portandolo all’arresto.

Al termine delle operazioni di messa in sicurezza, i poliziotti dell’upgsp hanno recuperato i resti dei cavi di rame rubati tra i rottami dell’auto Un catanese di 43 anni ha tentato di mettere a segno un furto di oro rosso, sradicando una matassa di cavi da una cabina elettrica di via Boschetto Plaia. Il colpo, però, è andato letteralmente "in fumo" perché, dopo che l’uomo ha caricato il materiale elettrico rubato in macchina, un cortocircuito ha sprigionato delle fiamme che, in pochi minuti, hanno avvolto e distrutto la sua vettura. Negli stessi minuti, i movimenti sospetti sono stati notati da una pattuglia della squadra a cavallo e della della questura di Catania, di rientro da un’altra attività di controllo.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

