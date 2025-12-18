Alessandro Borghese riparte con ‘Quattro ristoranti’ | La cucina italiana è cultura chi critica rosica

Alessandro Borghese torna con ‘Quattro ristoranti’, sottolineando l’importanza della cucina italiana come espressione di cultura e patrimonio mondiale. Con sicurezza e orgoglio, il celebre chef risponde alle polemiche e alle critiche, affermando che chi critica “rosica”, evidenziando l’irrilevanza delle opposizioni di fronte alla grandezza della tradizione culinaria italiana. Un messaggio di passione e orgoglio per un patrimonio riconosciuto e amato in tutto il mondo.

(Adnkronos) – La Cucina Italiana è stata riconosciuta come Patrimonio Culturale dall'Unesco e Alessandro Borghese non sembra avere dubbi su come rispondere alle polemiche e alle critiche: "Rosicano". Lo chef lo ha detto durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di 'Quattro ristoranti', lo show Sky Original prodotto da Banijay Italia che mette .

