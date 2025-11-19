Modena i ‘4 Ristoranti’ di Alessandro Borghese | chi sono i concorrenti

Modena, 19 novembre 2025 – “Benvenuti nel modenese! Dove ogni piatto racconta sapori sinceri e tradizioni antiche, e la cucina ti accoglie e ti ‘abbraccia’. Un territorio che parla di storia, di cura e di una pazienza che qui è un mestiere.”. È lo stesso chef Alessandro Borghese a magnificare, dalle sue pagine social, la terra modenese, in tutte le sue declinazioni, dalla cucina all’arte, ai monumenti storici. Borghese è ‘sbarcato’ in città e provincia con tutta la troupe del celebre e seguitissimo programma televisivo culinario ‘4 Ristoranti’. Colpo di scena per Riccardo, il mega campione della Ruota della Fortuna torna a casa con la sua maxi vincita L’arrivo di Alessandro Borghese a Carpi, le foto in piazza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

