14enne con precedenti scippa un' anziana a Treviso e la donna si ferisce cadendo per terra denunciato

Un ragazzino di 14 anni con precedenti ha rapinato un’anziana in pieno centro a Treviso. La donna si è fatta male cadendo per terra durante l’aggressione ed è stata soccorsa dai passanti. La polizia lo ha fermato e denunciato per furto con strappo e lesioni.

Un minore denunciato e un’anziana ferita: questo il bilancio di un furto con strappo avvenuto nel centro di Treviso lo scorso 24 gennaio. L’episodio, che ha visto come vittima una donna di 89 anni, è stato ricostruito grazie alle indagini della Polizia di Stato coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia. Secondo quanto si apprende dal comunicato ufficiale il presunto responsabile, un ragazzo di 14 anni residente in provincia, è stato individuato e denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto con strappo e lesioni personali. Paura per un'anziana a Treviso L'identificazione del responsabile Le conseguenze per la vittima e il giovane denunciato Il contesto e le reazioni Paura per un’anziana a Treviso L’attività investigativa è stata avviata a seguito di un scippo avvenuto nel pomeriggio del 24 gennaio nella zona centrale della “Pescheria” a Treviso. 🔗 Leggi su Virgilio.it

