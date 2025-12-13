Scippa un' anziana e si dà alla fuga | ventiseienne in manette

Lo scorso 10 dicembre, un uomo di 26 anni italiano è stato arrestato con l'accusa di aver scippato un'anziana e di essersi dato alla fuga. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato alla sua immediata cattura, segnando un importante risultato nella lotta contro i reati predatori nella zona.

Un uomo di 26 anni, italiano, è stato arrestato lo scorso 10 dicembre con l'accusa di furto con strappo ai danni di un'anziana. Lo ha fatto sapere la questura di Prato in una nota diramata ieri 12 dicembre. L'episodio in questione è avvenuto nella mattinata di mercoledì scorso, in viale Vittorio. Firenzetoday.it Scippa un’anziana e le frattura un femore: arrestato 44enne a Vittoria - Un 44enne di Vittoria è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Stazione e dell’Aliquota Radiomobile ... itacanotizie.it

