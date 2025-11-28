Tangenziale di Napoli | fugge dopo l’incidente e ferisce donna denunciato

Rintracciato dalla Polizia il 49enne che guidava senza assicurazione. Napoli — Un 49enne napoletano è stato denunciato dalla Polizia di Stato per fuga e omissione di soccorso dopo un incidente avvenuto lo scorso 16 novembre lungo la Tangenziale di Napoli. Tamponamento al casello di Agnano. L’incidente si è verificato in una corsia di pagamento del pedaggio, nei pressi dei caselli di Agnano. Dopo il tamponamento, i due automobilisti si sono spostati oltre le barriere per scambiarsi i dati relativi all’assicurazione. Il 49enne tenta un risarcimento e poi fugge. Durante la verifica, il conducente tamponato ha scoperto che l’altro automobilista era privo di copertura assicurativa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Tangenziale di Napoli: fugge dopo l’incidente e ferisce donna, denunciato

