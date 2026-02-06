10eLotto Minturno stappa lo champagne | vinti oltre 22mila euro

La fortuna ha sorriso a Minturno, dove un giocatore ha stappato lo champagne dopo aver vinto oltre 22mila euro al 10eLotto. Nelle estrazioni di giovedì 5 febbraio, due vincite da 25mila euro sono state registrate in tutto il Lazio. A Cassino, un giocatore ha centrato 15mila euro con un “6” Extra in un punto vendita di Via dei Santi, mentre a Roma altri 10mila sono stati vinti in Via di Macchia Saponara.

Minturno, 6 febbraio 2026 – A segno il Lazio con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, doppietta da 25mila euro nel concorso di giovedì 5 febbraio: centrati 15mila euro a Cassino, provincia di Frosinone, con un "6" Extra" in un punto vendita di Via dei Santi; a questi si aggiungono 10mila euro vinti a Roma, in Via di Macchia Saponara. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 25 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 421,5 milioni da inizio anno. Lotto, a Minturno (LT) vincita da 22.500 euro Esulta il Lazio grazie al Lotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 5 febbraio in via Guglielmo Marconi a Minturno, in provincia di Latina, è andato un premio da 22.

