Lotto vinti 22mila 500 euro a Nepi
Tuscia a segno nell'ultima estrazione del Lotto, con una vincita da 22mila 500 euro. Il colpo arriva da Nepi, grazie a un terno in via Amerina.In tutto il Lazio le ultime vincite sono state quattro, per un totale di oltre 85mila euro. La cifra più alta a Roma, grazie a una quaterna da 36mila euro. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
