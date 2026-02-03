Milano-Cortina 2026 allarme neve | la prova di discesa libera in bilico prima delle Olimpiadi

Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, la preoccupazione per la neve diventa sempre più concreta. Le squadre di sci stanno monitorando da vicino le condizioni sui comprensori alpini italiani, mentre la prova di discesa libera, prevista come test, rischia di essere cancellata o posticipata a causa delle temperature troppo alte e della scarsa neve. La questione sta creando tensione tra gli organizzatori e gli atleti, pronti a sfidarsi tra le nevi che ancora non sono sufficienti.

Tuttavia, gli ultimi aggiornamenti meteo indicano un possibile impatto delle condizioni della neve sulle prove di avvicinamento alla competizione più attesa, creando incertezza sull'evoluzione delle piste. le condizioni di neve naturale non sempre sono uniformi, e nelle ultime settimane alcune competizioni di Coppa del mondo hanno visto vari rinvii o modifiche nei programmi in base alle condizioni climatiche avverse.

