Da Chamonix a Pechino fino a Milano Cortina | la storia delle Olimpiadi invernali

Da gazzetta.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Olimpiadi invernali sono passate da un evento locale a un appuntamento globale. Dalla prima edizione a Chamonix nel 1924, sono cresciute diventando un grande spettacolo che unisce paesi di tutto il mondo. Dopo Pechino e Milano Cortina, ogni edizione porta nuove sfide e emozioni. La storia di queste Olimpiadi dimostra come gli sport invernali abbiano conquistato il cuore di tanti appassionati.

Era nata come Settimana degli sport invernali, nel 1925 ha acquisito ufficialmente il rango di Olimpiade. Dai primi ori dell'americano Jewtraw e dell'austriaca Szabo-Plank alle storie recenti dei Giochi cinesi, tutti i personaggi e le curiosità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

da chamonix a pechino fino a milano cortina la storia delle olimpiadi invernali

© Gazzetta.it - Da Chamonix a Pechino fino a Milano Cortina: la storia delle Olimpiadi invernali

Approfondimenti su Chamonix Pechino

Da Tarquinia ai Giochi invernali: la tomba etrusca delle Olimpiadi conquista Milano-Cortina

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: quello che c’è da sapere

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 si terrà venerdì 6 febbraio nello Stadio San Siro a Milano.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Milano-Cortina, sei giorni all’inizio delle Olimpiadi invernali

Video Milano-Cortina, sei giorni all’inizio delle Olimpiadi invernali

Ultime notizie su Chamonix Pechino

da chamonix a pechinoLa storia delle Olimpiadi InvernaliEra nata come Settimana degli sport invernali, nel 1925 ha acquisito ufficialmente il rango di Olimpiade. Dai primi ori dell'americano Jewtraw e dell'austriaca Szabo-Plank alle storie recenti dei Gioc ... gazzetta.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.