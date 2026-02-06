Da Chamonix a Pechino fino a Milano Cortina | la storia delle Olimpiadi invernali
Le Olimpiadi invernali sono passate da un evento locale a un appuntamento globale. Dalla prima edizione a Chamonix nel 1924, sono cresciute diventando un grande spettacolo che unisce paesi di tutto il mondo. Dopo Pechino e Milano Cortina, ogni edizione porta nuove sfide e emozioni. La storia di queste Olimpiadi dimostra come gli sport invernali abbiano conquistato il cuore di tanti appassionati.
Era nata come Settimana degli sport invernali, nel 1925 ha acquisito ufficialmente il rango di Olimpiade. Dai primi ori dell'americano Jewtraw e dell'austriaca Szabo-Plank alle storie recenti dei Giochi cinesi, tutti i personaggi e le curiosità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
