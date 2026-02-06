Da Chamonix a Pechino fino a Milano Cortina | la storia delle Olimpiadi invernali

Le Olimpiadi invernali sono passate da un evento locale a un appuntamento globale. Dalla prima edizione a Chamonix nel 1924, sono cresciute diventando un grande spettacolo che unisce paesi di tutto il mondo. Dopo Pechino e Milano Cortina, ogni edizione porta nuove sfide e emozioni. La storia di queste Olimpiadi dimostra come gli sport invernali abbiano conquistato il cuore di tanti appassionati.

