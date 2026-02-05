Zaniolo sposa Sara Scaperrotta | il matrimonio sorpresa dell’attore con la sua ragazza

Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta si sono sposati in tutta fretta, senza annunci né grandi preparativi. La coppia ha scelto di mantenere tutto riservato, sorprendendo amici e fan con un matrimonio semplice e intimo. La notizia è arrivata solo dopo, lasciando tutti di sasso.

**Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta si sono sposati con un matrimonio intimo, a sorpresa della coppia. La proposta è arrivata a marzo 2025, all'epoca del ventisettesimo compleanno della donna, in un ristorante di Firenze. La cerimonia è stata tenuta mercoledì 4 febbraio, con soli alcuni invitati, in un clima romantico e privato. La coppia, ormai genitori di Tommaso, nato nel 2021, ha annunciato la seconda gravidanza.** Nicolò Zaniolo, l'attore e calciatore di origine siciliana, ha sposato Sara Scaperrotta, sua fidanzata da oltre cinque anni. Il matrimonio è stato una vera sorpresa per molti, soprattutto per coloro che seguivano la sua vita privata.

