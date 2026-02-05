Niccolò Zaniolo e Sara Scaperrotta si sono sposati le foto del matrimonio a sorpresa

Niccolò Zaniolo e Sara Scaperrotta si sono sposati in un matrimonio a sorpresa. Le foto circolano sui social e mostrano una cerimonia intima, con amici e famiglia presenti. La coppia ha deciso di sorprendere tutti, confermando ancora una volta che l’amore può nascere, cambiare strada e poi tornare più forte di prima.

Alcune storie d’amore sembrano scritte per ricordarci che il “per sempre” non è una linea retta, ma un percorso fatto di deviazioni, pause e grandi ritorni. È il caso di  Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta, che hanno sorpreso tutti celebrando il loro matrimonio nel più assoluto riserbo. Una cerimonia lontana dal clamore mediatico, svelata solo attraverso pochi, dolcissimi scatti condivisi sui social dagli sposi e da una ristrettissima cerchia di amici. Un “Sì” all’insegna della riservatezza. Il 4 febbraio 2026 resterà una data da ricordare per l’attaccante dell’Udinese, Niccolò Zaniolo, e l’influencer Sara Scaperrotta. 🔗 Leggi su Dilei.it

